أول رسالة للسفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة

دشنت أميرة أورون السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، حسابا شخصيًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للتواصل خلال مهام عملها كسفيرة في مصر.وقالت السفيرة الإسرائيلية الجديدة في مصر، في تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية،:"أنا سعيدة جدًا بعودتي لمصر سفيرةً لإسرائيل التي تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري".وصادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين أورون سفيرة لدى مصر، وتعد هي أول سفيرة سيدة تتولى هذا المنصب منذ معاهدة السلام التي تم إبرامها بين الجانبين عام 1979.وعملت "أورون" سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.