تعرف على موعد عرض وقصة فيلم «tenet» لكريستوفر نولان
الخميس 16/يوليه/2020 - 05:12 ص
محمد مجديطباعة
استقر المخرج الأمريكي الشهير كريستوفر نولان على طرح فيلمه الجديد "tenet" على عرضه في الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل، في جميع دول العالم.
الفيلم تبلغ ميزانيته 250 مليون دولار أمريكي، وقد انطلق مخرجه في اختيار الممثلين في شهر مارس 2019 وتم تصويره في الدنمارك وإستونيا والهند وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
الفيلم الذي يندرج تحت نوعية أفلام الحركة والإثارة والخيال علمي من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، من بطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون وإليزابيث ديبيكي وديمبل كاباديا ومايكل كين وكينيث براناه.
الفيلم تبلغ ميزانيته 250 مليون دولار أمريكي، وقد انطلق مخرجه في اختيار الممثلين في شهر مارس 2019 وتم تصويره في الدنمارك وإستونيا والهند وإيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
موعد عرض وقصة فيلم "tenet" لكريستوفر نولان
الفيلم الذي كان من المقرر طرحه في 17 يوليو 2020، تدور أحداثه في ملحمة داخل عالم الجاسوسية، حيث يتم تكليف عميل سري بمنع الحرب العالمية الثالثة من خلال السفر عبر الزمن.
الفيلم الذي يندرج تحت نوعية أفلام الحركة والإثارة والخيال علمي من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، من بطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون وإليزابيث ديبيكي وديمبل كاباديا ومايكل كين وكينيث براناه.