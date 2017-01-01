تعرف على موعد عرض وقصة فيلم «tenet» لكريستوفر نولان

موعد عرض وقصة فيلم "tenet" لكريستوفر نولان

الفيلم الذي كان من المقرر طرحه في 17 يوليو 2020، تدور أحداثه في ملحمة داخل عالم الجاسوسية، حيث يتم تكليف عميل سري بمنع الحرب العالمية الثالثة من خلال السفر عبر الزمن.



الفيلم الذي يندرج تحت نوعية أفلام الحركة والإثارة والخيال علمي من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، من بطولة جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون وإليزابيث ديبيكي وديمبل كاباديا ومايكل كين وكينيث براناه.