الجيش الليبي: قد نمد المعركة من سرت إلى مصراتة وطرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، الأربعاء، أن المعركة المقبلة قد لا تقتصر على سرت والجفرة، وإنما يمكن أن تمتد إلى طرابلس أو مصراتة أو أي خطوط إمداد تركية.وقال خالد المحجوب، في تصريحات له مساء اليوم، إن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على سرت، وفقا لـ"سكاي نيوز".وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن تركيا بدأت بإرسال طائرات مسيرة للاستطلاع فوق مدينة سرت وتصدى لها الجيش.وشدد القيادي بالجيش الليبي على أن مليشيات حكومة فايز السراج انتهت عندما وصلت قوات الجيش إلى طرابلس ومن يواجههم الآن هم مرتزقة سوريين بدعم تركي.