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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: قد نمد المعركة من سرت إلى مصراتة وطرابلس

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:30 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
محمد عمر
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أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، الأربعاء، أن المعركة المقبلة قد لا تقتصر على سرت والجفرة، وإنما يمكن أن تمتد إلى طرابلس أو مصراتة أو أي خطوط إمداد تركية.

وقال خالد المحجوب، في تصريحات له مساء اليوم، إن تركيا تحاول حشد أكبر عدد ممكن من المرتزقة للهجوم على سرت، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش أن تركيا بدأت بإرسال طائرات مسيرة للاستطلاع فوق مدينة سرت وتصدى لها الجيش.

وشدد القيادي بالجيش الليبي على أن مليشيات حكومة فايز السراج انتهت عندما وصلت قوات الجيش إلى طرابلس ومن يواجههم الآن هم مرتزقة سوريين بدعم تركي.

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