مراجعة ليلة الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2020

يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي، الأحد المقبل، الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، وإيمانا من "الدستور" بمصلحة الطلاب يقدم مراجعة ليلة امتحان شاملة في علم النفس لهم بإشراف المعلم سيد العراقي.جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.