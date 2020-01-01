«أكلة ع الماشى».. الطريقة المكسيكية لطهى الدجاج

المكونات:

طريقة التحضير:

يعد اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليست بالمهمة السهلة، خاصة في ظل بقاء الأفراد لأوقات طويلة بالمنزل، ومع ذلك فهناك وجبات شهية يمكن تعلم طريقتها بخطوات بسيطة.ويعد تجربة صنف جديد من الوجبات والمطابخ المختلفة، من الأمور التى تلقى استحسان البعض، فمنهم قد يمل من الطعام التقليدى.في السطور التالية نقدم طريقة عمل "دجاج مكسيكان" الشهية بطريقة سهلة وتناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية، من المطبخ المكسيكى.• كيلو ونصف دجاج مخلي شرائح• 150 جرام توابل الفراخ من كنور• 500 جرام بصل• 300 جرام فلفل الوان• 5 جرام ثوم مفروم• 50 جرام زيت زيتون• 5 جرام فلفل احمر حار• ملح وفلفل حسب الرغبة• 200 جرام صلصة كنورتتبل شرائح الفراخ بتوابل الفراخ مع ملح وفلفل وتشوح فى طاسة وتترك جانبافي نفس الطاسة يشوح الثوم والبصل وننزل بالفلفل الألوان ونقلب ونضيف صلصلة الطماطم والشطة.يغلي الخليط ونضيف الفراخ تغلى 10 دقائق على نار هادئة حتى تنضج وتقدم ساخنة.