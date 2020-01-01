8845 وفاة و110 آلاف و350 إصابة بكورونا فى كندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 110 آلاف و350 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت تورنتو، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغ 8845 حالات، وتعافى 73 ألفًا و713 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 24 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.