رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 مزارعين لقتل طبيب بيطري بدافع الثأر ببني سويف

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:32 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقتل طبيب داخل وحدة بيطرية بسبب بمركز الفشن.

تبلغ لمركز شرطة الفشن بمقتل طبيب بيطرى ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة مسجاة بالطريق بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمل المجنى عليه وبها آثار جروح متفرقة.

وتبين من التحريات أن عائلة المجنى عليه ترتبط بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 مزارعين، تم ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة للثأر، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة قيام شقيق المجنى عليه بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة فعقد العزم على قتل المجنى عليه واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامي وأعد لذلك سلاح أبيض "سنجة".

وتبين أنه استقل دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى" وانتظرا المجنى عليه بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمله فى حين قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين ومراقبة الطريق وحال مرور المجنى عليه قام المتهم الثانى بقطع الطريق عليه بالدراجة النارية وقام المتهم الأول بالتعدى عليه بالسنجة فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الأبيض - دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فيديو لحريق ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم

«الصحة» تعلن ارتفاع مصابي حريق خط «بترول مسطرد» لـ17

النيابة الكويتية تحجز «ريم الشمري» للغد في الإساءة للجالية المصرية

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«التموين»: تسجيل العلامة للأهلى أو الزمالك يكون من خلال جهة علمية

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة بحد أدنى 65%

‎رئيس «قومى البحوث الفلكية» يحدد أول أيام عيد الأضحى وموعد الصلاة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

انفجار «نجمي خارق» أقوى 20 مرة من الانفجار الشمسي

أعراض نقص فيتامين B12

مادة غذائية تدمر الكوليسترول «الضار» فى الجسم

16 قتيلا فى سيول بإندونيسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

آمال حلمي تهدي مقتنيات الراحل مظهر أبو النجا للقومي للمسرح

تحية كاريوكا تسبق هوليوود في تقديم «Toy Story»

مفكرون يكشفون أسباب انحدار الخطاب بين الكتاب في «السوشيال ميديا»

«القومية للموسيقى الشعبية» بطلعت حرب.. الجمعة