ضبط 4 مزارعين لقتل طبيب بيطري بدافع الثأر ببني سويف

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقتل طبيب داخل وحدة بيطرية بسبب بمركز الفشن.تبلغ لمركز شرطة الفشن بمقتل طبيب بيطرى ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة مسجاة بالطريق بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمل المجنى عليه وبها آثار جروح متفرقة.وتبين من التحريات أن عائلة المجنى عليه ترتبط بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات، وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 مزارعين، تم ضبطهم.واعترفوا بارتكاب الواقعة للثأر، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة قيام شقيق المجنى عليه بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة فعقد العزم على قتل المجنى عليه واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامي وأعد لذلك سلاح أبيض "سنجة".وتبين أنه استقل دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى" وانتظرا المجنى عليه بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمله فى حين قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين ومراقبة الطريق وحال مرور المجنى عليه قام المتهم الثانى بقطع الطريق عليه بالدراجة النارية وقام المتهم الأول بالتعدى عليه بالسنجة فأحدث إصابته التى أودت بحياته.بمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الأبيض - دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.