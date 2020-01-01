133 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 19 ألفًا و154 حالة تعافى منها 17 ألفًا و175 حالة بينما توفى 710 حالات.وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات للعلاج 96 حالة منهم 10 حالات في العناية المركزة، مشيرًا إلى أن أكثر الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة فيينا وبلغت 46 حالة تليها النمسا العليا 30 حالة بينما لم تسجل ولاية فورارلبرج أي إصابات جديدة.يذكر أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا دفع الحكومة إلى تقييد حرية السفر إلى دول شرق أوروبا، كما أعادت المحال التجارية ومراكز التسوق ضوابط الالتزام بارتداء الكمامات.