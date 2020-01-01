الصين: لا نخشى أى عقوبات أمريكية

قالت الصين اليوم الأربعاء إنها لا تخشى أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة بسبب الوضع في بحرالصين الجنوبي، واتهمت واشنطن بإثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ للصحفيين خلال إفادة إن بكين تأمل في ألا تمضي الولايات المتحدة في المسار الخاطئ.جاءت التصريحات بعد أن حذر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشئون شرق آسيا من عقوبات محتملة على المسئولين والشركات الصينية الضالعة فيما تصفه واشنطن باستخدام أساليب الارغام في بحر الصين الجنوبي.