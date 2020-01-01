الأنبا إرميا عن الراهب أنجيلوس الأنطونى: رحل بعد جهاد فى الرهبنة

نعى الأنبا إرميا الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورئيس المركز الثقافي القبطي، الراهب أنجيلوس الأنطوني قائلًا: «تنيح الأب الراحل مؤسس دير مار بقطر بالخطاطبة، بعد جهاد عظيم في الرهبنة»، داعيًا الله أن يمنح الراحة لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأولاده الروحيين وأحبائه.ورحل مساء اليوم، الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني، الأب الروحي لدير الشهيد مار بقطر العامر بالخطاطبة للرهبان، وأحد رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وذلك بعد حياة رهبانية امتدت لـ65 عامًا قدم فيها الكثير من الخدمة الروحية والمجتمعية.