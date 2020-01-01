شباب الشيخ فضل بأسوان ينفذ الإجراءات الوقائية لـ كورونا

حرص موظفوا مركز شباب الشيخ فضل التابع لإدارة شباب مركز دراو بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، مع عودة النشاط الرياضي بمراكز الشباب مرة أخرى، على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ونفذ محمد سيد جاد بإدارة شباب دراو، على إجراء متابعة ميدانية لتطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة داخل مركز شباب الشيخ فضل، ورصد إلتزام الموظفين بإرتداء الكمامات، فضلًا عن توفير المطهر والكحول والديتول والكلور وعلبة الكمامات بالمركز كإجراءات وقائية.جاء ذلك في إطار إجراءات عودة النشاط الرياضي مع استمرار المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وبتوجيهات فتحي محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.