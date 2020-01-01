«المسماري»: السراج «كومبارس».. و«أردوغان» يدير الأزمة الليبية

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الخطر التركي الداهم يمثل خطرا على المنطقة ككل وليس ليبيا فقط.وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن تدخل تركيا في ليبيا يهدف لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن قوة الردع الليبية والمصرية ليست تسويقا إعلاميا، وإنما موقف رادع ورسالة وصلت بقوة لتركيا، مفيدة بأن الحرب لن تكون ليبية تركية، وإنما ليبية عربية قومية.وتابع: "لابد أن نكون جميعًا في المنطقة ضد هذا الخطر والمؤامرة ضد المنطقة منذ سنوات"، مشيرًا إلى أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق كومبارس في الأزمة الليبية، والذي يدير المعركة بشكل حقيقي أمام القوات المسلحة هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعاون مع الإخوان ومجموعة المرتزقة.