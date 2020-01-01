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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:49 م
قراءة الغاز
قراءة الغاز
الدستور
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تصدرت طرق تسجيل قراءة الغاز على النت مؤشر البحث العالمي جوجل، والخاص بمعدلات الاستهلاك الشهرية بعدادات الغاز المنزلية قبل يوم واحد من انتهاء فترة التسجيل لشهر يوليو، من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل لكل شركة حسب المنطقة، ووفقًا لشركة الخدمات التجارية "بتروتريد"، فإن الشركة ستنتهي في استقبال طلبات العملاء الخاصة بتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي عبر المواقع الإلكترونية، في الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري.

 تسجيل قراءة الغاز على النت

وتنشر "الدستور" كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت؛ حتى يسهل علي المواطنين التسجيل ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بفاتورة الغاز من المنازل.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز على النت


يتم تسجيل قراءة عداد الغاز على النت، عن طريق قسمين على مستوي الجمهورية بحسب المنطقة والمحافظة التابعة لها عداد الغاز، حيث تسيطر شركة بتروتريد على معظم محافظات ومناطق الجمهورية، أما في مناطق محافظة البحيرة وأجزاء من محافظة الإسكندرية والجيزة، تسيطر شركة ناتجاز.


كيفية تسجيل قرءاة الغاز على النت


أولًا: كيفية تسجيل قرءاة الغاز على النت في المناطق التابعة لشركة "بتروتريد" بالخطوات:
- يتم الدخول علي الموقع الرسمي لشركة "بتروتريد"من خلال الرابط التالي: www.petrotrade.com.
- اختيار المنطقة التابع لها العميل، الصحيحة والمذكورة في فاتورة الغاز.
- إدخال رقم المشترك بالفاتورة السابقة.
- كتابة بيانات العميل المكتوبة في فاتورة الغاز بشكل صحيح "رقم الشقة والعمارة والقطاع المدون".
- الضغط على كلمة عرض الفواتير.

وأتاحت الشركة أيضًا طريقة تسجيل القراءات عن طريق رقم خدمة العملاء 1122، وأيضًا يمكن الدفع عن طريق "فوري، مصاري، ممكن، ضامن، فودافون كاش، فيزا، أمان".

ثانيًا: المناطق التابعة لشركة ناتجاس:

- تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لشركة "ناتجاس" عن طريق الرابط التالي: www.natgas.com.
- إدخال رقم الاشتراك الخاص بالعميل.
- يمكن للعميل أيضًا سداد الفاتورة من خلال خدمة "فورى" أو "فودافون كاش" أو عن طريق الفيزا.

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