ضبط طن و300 كيلو لحوم فاسدة بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، من ضبط طن و300 كيلو جرام لحوم بلدية ومفرومة ودهن حيواني، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنعين لتصنيع اللحوم بمدينة السادات، وقررت اللجنة مصادرة المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضرين رقم 1513 و1514 جنح أمن الدولة طوارئ قسم شرطة مدينة السادات، وتقديمها للنيابة العامة.تأتي هذه الحملة بناء على توجيهات الدكتور السيد عوض، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، واشراف المقدم أيمن رزق، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وشكلت اللجنة من الدكتور هانى شمس الدين، كبير أطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري، والدكتور مادح الشرقاوي، والدكتور محمد فتحي، وأحمد العشماوي، مفتشي الأغذية ورشيد العماوي، ومحمود بريقع من مباحث التموين.