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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب بأبوتيج

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:10 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم، مركز خدمة العملاء بمدينة أبوتيج التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يعد السادس الذي يتم إنشائه لخدمة أهالي المحافظة ويخدم أكثر من 50 ألف مشتركا ضمن خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام مركز خدمة العملاء واستمع إلى شرح من رئيس شركة المياه لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها بالمركز للعاملين ولكافة المترددين، مؤكدًا على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتنسيق بين كافة الجهات لحل تلك الشكاوي.

والتقى المحافظ بعض العاملين بالمركز واستمع إلى طبيعة عملهم وكيفية التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين كما التقى بعض العملاء من أهالي مدينة أبوتيج،واستمع إلى طلباتهم وشكواهم موجهًا رئيس مركز أبوتيج ومسئولي شركة المياه بالحل العاجل لجميع الشكاوى وتذليل كافة العقبات.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة إلى إن مركز خدمة العملاء بمنطقة أبوتيج يعد أحدث مركز تعلنه الشركة في الأونة الأخيرة لخدمة الجمهور بعد مركز خدمة العملاء بمنطقة ديروط، بالإضافة إلى العديد من مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى المراكز، ومنها مركز خدمة العملاء الرئيسي الكائن بمركز التدريب والخدمات لخدمة منطقتي غرب وشرق أسيوط وقرى مركز أسيوط، مؤكدًا أن جميع العاملين يسعون بكل جهد لتقديم خدمة متميزة للمواطن الأسيوطي على نطاق المحافظة.
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب بأبوتيج
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب بأبوتيج
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب بأبوتيج
محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب بأبوتيج

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