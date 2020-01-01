ساتر ميخائيل يطرح ترنيمة «ارفع قلبك» (فيديو)

طرح المرنم ساتر ميخائيل، أحدث أعماله الفنية، اليوم الثلاثاء، بعنوان "إرفع قلبك"، من ألحان ماجد صموئيل.وقال الملحن: "إن الترنيمة الأحدث للمرنم ساتر ميخائيل جاءت من روماني عادل، وجاء التوزيع الموسيقي والهندسة الصوتية للموسيقار بافلي عماد، وأنه تم التسجيل باستديو Lavary Studi، بينما قام بالجرافيك ماركو ماهر، وقام بالمونتاج جاكوب ماهر، وقام بالإنتاج Sky Tones".وأوضح "صموئيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الترنيمة الأحدث تحرص على توصيل روح الصلاة للمستمعين، في إشارة منه إلى أن الفترة الحالية هي فترة صلاة قوية ولا يحتاج أحد الآن إلا الصلاة والاقتراب من الله".وأشار "صموئيل" إلى أن فريق العمل التزم بشكل كبير بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات الشخصية.