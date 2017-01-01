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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2692 إصابة و40 وفاة جديدة بكورونا في السعودية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:07 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
أ.ش.أ
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أكد متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العال، اليوم الثلاثاء، أن هناك انخفاضًا في الحالات المؤكدة المصابة بكورونا في المملكة، معلنًا تسجيل 2692 إصابة جديدة و40 حالة وفاة وشفاء 7718، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية.

وبلغ إجمالي الإصابات في السعودية 237803، فيما وصل إجمالي حالات التعافي 177560، وبلغ إجمالي الوفيات 2283.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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