مقتل طفلين وإصابة آخرين بانفجار لغم بدرعا في سوريا

لقى طفلان مصرعهما وأصيب مدنيان بجروح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن لغما أرضيا من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في مدينة الشيخ مسكين شمال مدينة درعا مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة مدنيين اثنين بجروح.وصرح مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، الدكتور بسام الحريري، بأن الوضع الصحى للمصابين مستقر وتم تقديم العلاج الطبي اللازم لهما، مضيفا أن الحصيلة أولية وقد يكون هناك مصابون آخرون لا يزالون في مكان الانفجار.