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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل طفلين وإصابة آخرين بانفجار لغم بدرعا في سوريا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 12:36 م
انفجار لغم أرضى
انفجار لغم أرضى
مروة عنبر
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لقى طفلان مصرعهما وأصيب مدنيان بجروح إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن لغما أرضيا من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في مدينة الشيخ مسكين شمال مدينة درعا مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة مدنيين اثنين بجروح.

وصرح مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، الدكتور بسام الحريري، بأن الوضع الصحى للمصابين مستقر وتم تقديم العلاج الطبي اللازم لهما، مضيفا أن الحصيلة أولية وقد يكون هناك مصابون آخرون لا يزالون في مكان الانفجار.

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