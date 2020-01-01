برلماني: فتح الجراجات يوفر مليارات ويقلل الأزمة المرورية

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوجيه السيسي باستغلال وإعادة فتح جراجات العمارات السكنية المغلقة، مشيرا إلى أن إعادة فتح الجراجات المغلقة في كافة محافظات الجمهورية سيوفر 8 مليارات جنيه لخزينة الدولة، من خلال إصدار تصريحات سنوية وسهولة المرور.وأوضح النائب - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تحوّلت معظم "جراجات" الأبراج إلى محال تجارية خلال الأعوام الأخيرة، ما ينذر بكوارث بشرية ومادية بعد إلغاء مخارج الطوارئ وصنابير الحرائق بتلك الجراجات، إضافة إلى العبث في الأعمدة الخرسانية للتوسّع بشكل يتناسب مع الوضع الجديد لـ"الجراج" بعد تحوله إلى محل تجاري أو مقهى.وأضاف أن المساحة المخصصة لصف السيارات مشغولة بالبضائع والسلع وغيرها بمعظم العمارات السكنية، ويضطر السكان إلى صفّ السيارات في الشوارع ما يعرضها للسرقة، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تكدس مروري شديد في الشوارع الرئيسية والفرعية، مطالبا مسؤولي الأحياء بتحرير محاضر لكل المشاركين في تحويل الجراجات إلى محلات، إذ أنهم خالفوا كافة القوانين واللوائح المنظمة للبناء في مصر.