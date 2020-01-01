2021 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا في باكستان

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في باكستان إلى 253 ألفًا و604 حالات، وذلك عقب تسجيل 2021 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5 آلاف و320 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 حالة وفاة جديدة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 170 ألفا و656 حالة بعد تعافي أكثر من 8 الآف حالة.