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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2021 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا في باكستان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:27 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
أ.ش.أ
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في باكستان إلى 253 ألفًا و604 حالات، وذلك عقب تسجيل 2021 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5 آلاف و320 حالة، وذلك عقب تسجيل 54 حالة وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 170 ألفا و656 حالة بعد تعافي أكثر من 8 الآف حالة.

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