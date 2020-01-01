وكيل «تعليم الفيوم» يتابع العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

تابع محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020 الرئيسي بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأعضاء المركز واللجنة الثلاثية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة.وتابع وكيل تعليم الفيوم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على التأمين الخاص بصناديق الأسئلة .وأكد عبدالله، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسؤولة عن تسليم الأسئلة إلى اللجان الامتحانية ذهابا والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقا للجدول الوزاري المعلن .وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو ، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.