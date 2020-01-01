الجيش الليبي: جاهزون للدفاع عن سرت والجفرة

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الحملة الإعلامية التي تقودها قناة الجزيرة تنذر بحرب، وتركيا ذكرت صراحة أنها تسعى للوصول إلى منابع النفط في سرت.وأضاف «المسماري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجيش الليبي يتابع في كل الاتجاهات ويراقب على الأرض حركة العدو التي زادت في منطقة الهيشة، وبعض المناطق شرق مصراتة.وتابع أن الجيش الليبي أبدى حسن النية وتمركزا في تحصيناته انتظارا للمبادرات لكن في المقابل نجد اشتراطات من الجانب التركي، والآن أردوغان يهدد كل العرب والأمر أصبح واضحا.وأوضح أنه إذا فكرت تركيا في التقدم نحو سرت والجفرة سيكون الجيش الليبي جاهزا لصد أي عدوان، مشيرا إلى أن السراج، مجرد كومبارس لتنفيذ المؤامرة الكبرى.وأشار إلى أن ليبيا غير ملزمة بما تبرمه حكومة السراج من الاتفاقيات بالتعاون مع أردوغان، وعلى الأمم المتحدة أن تقول كلمتها الرافضة لأي اتفاقية لا يرضى عنها الشعب الليبي الذي يثق في القيادة العامة للقوات المسلحة والبرلمان الليبي.