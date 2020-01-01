نشأت الديهي: الإعلام المصري لا يُجيد قراءة الإنجازات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإعلام المصري والمنصّات الاجتماعية التي هي في يد المواطن لا تُجيد قراءة الانجازات، ولا نُجيد النظرة الشاملة للإنجازات.أشاد الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية TeN، الاثنين، بتقرير المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، الذي سلط الضوء على أداء الجنيه بين عملات الأسواق الناشئة خلال الثلاث سنوات الماضية، والذي أكد أن الجنيه المصري تمكن من الحفاظ على مستوى أدائه الجيد؛ ليظل الأكثر تماسكًا بين عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، والأقل تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أننا أمام لوحة مرسومة بعناية تحتاج فقط لمن يأخذ منها العبرة.وتابع مخاطبًا المصريين: "افرحوا باقتصاد بلادكم والانجازات التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية"، مشددًا على أن ما أنجزناه ما كان ينجز لولا صبر المواطن وإخلاص القيادة.