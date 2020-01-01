السودان يضبط محطتي توليد كهرباء بمنزل قيادي سابق

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الإثنين، ضبط محطتي توليد كهرباء في مخازن القيادي بالنظام السابق عبدالباسط حمزة بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري، مؤكدة أن المحطة الواحدة تكفي لإنارة مدينة كاملة.وقالت قوات الدعم السريع في بيان مساء اليوم الاثنين، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن استخباراتها بعد متابعة دقيقة نجحت في ضبط المحطتين (صناعة ألمانية) بطاقة 8 ميجاوات للواحدة، تكفي لإنارة مدينة كاملة من مدن السودان خارج الشبكة القومية للكهرباء.وأوضح البيان أن الدعم السريع أحبط محاولات عديدة لبيع المحطتين إلى عدد من الجهات بالداخل، وتمكنت أيضًا من ضبط 10 حاويات كملحقات للمحطتين إلى جانب 3 مخازن ضخمة تحتوي على معدات ورش كهرباء.من جانبها قالت وزيرة المالية المكلفة، هبة محمد علي، أن السودان يعاني من توفير الكهرباء في وقت تخبئ قيادات النظام السابق أمواله للمنفعة الشخصية، مشيدة في الوقت ذاتها بقوات الدعم السريع.وأفادت الوزيرة بأن المحطتين المضبوطتين تغطيان مناطق تعاني من مشاكل الكهرباء والمياه.