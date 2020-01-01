بعد مقاضاة السولية لهم.. هذه عقوبة المتحرشين بالأطفال

أعلن عمرو السولية، لاعب النادى الأهلي، مقاضاة أصحاب التعلقيات المسيئة والتي تنمر فيها عدد من متابعيه على ملابس ابنته صاحبة الثلاثة أعوام.وقال المحامي أيمن محفوظ: إن عقوبة التحرش عبر الإنترنت تصل إلى الحبس لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصرى، طبقًا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات.وأضاف محفوظ لـ"الدستور"، أن التنمر أيضا جريمة عقوبتها الحبس طبقا لنص المادة 375 عقوبات، وأن التنمر هو إيقاع الأذى النفسي على الضحية، ولأن ابنة السولية طفلة فإن القانون وضع لحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.وتابع: "كلنا نتضامن مع السولية في قضيته العادلة ولابد من عقوبة رادعة للمتحرشين والمتنمرين علي طفلته".