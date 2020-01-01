سماع دوى انفجارين بإيران وانقطاع التيار الكهربائى

أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين، منذ قليل، في مدينة مشهد الإيرانية، وهو الأمر المتكرر منذ أيام، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.وأفادت وكالة "مهر" و"وكالة أنباء التليفزيون الإيراني" بأن هناك أنباء عن انفجار ضخم هز شركة كيماويات جنوبي غرب إيران.وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه تم سماع دوي انفجارات من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث، الذي لم يتم تحديد سببه بعد، إلى انقطاع التيار الكهربائي.