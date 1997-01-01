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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تنفيذ أول إعدام فدرالى بأمريكا منذ 17 عامًا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:20 ص
محكمة أمريكية
محكمة أمريكية
وكالات
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اتخذت السلطات القضائية الأمريكية قرارًا بتنفيذ أول عقوبة إعدام منذ 17 عاما بحق سجين فدرالي، يوم الإثنين القادم.

وأصدرت محكمة استئناف في ولاية إنديانا الأمريكية، حكما بإلغاء قرار للقاضية الفدرالية، جين ماغنوس ستينسون، ينص على تأجيل إعدام السجين دانييل ليويس لي، الذي كان ينتمي إلى جماعة عنصرية وأدين عام 1997 بتهمة قتل عائلة من 3 أشخاص بينهم طفلة في الثامنة من عمرها.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ عقوبة الإعدام بحق "لي" في مدينة تير هوت بولاية إنديانا اليوم الإثنين.

وسبق أن أصدرت ستينسون حكما بتأجيل تنفيذ الإعدام بعد استجابة لطلب تقدم به بعض أقارب ضحايا لي، حيث أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم لفيروس كورونا بسبب حضور عملية الإعدام.

وسيكون هذا الإعدام الفدرالي، في حال تنفيذ العقوبة، الأول في الولايات المتحدة منذ 17 عاما، وسبق أن أعلن المدعي العام ووزير العدل للبلاد، ويليام بار، في 2019، أن السلطات الفدرالية ستستأنف عمليات إعدام المجرمين من أجل الاستجابة لمطالب ضحاياهم وأقربائهم.

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