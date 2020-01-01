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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن عودة أنشطة المراكز الترفيهية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:51 ص
المراكز الترفيهية
المراكز الترفيهية
وكالات
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة "ترفيهنا آمن"، التي أطلقتها الهيئة عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوّارها.

وقالت الهيئة، في بيان لها، "تأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية".

وجاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

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