جلال السعيد يكشف كواليس لقائه محمد بديع قبل اختياره مرشدا للإرهابية

كشف الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الأسبق، كواليس لقائه محمد بديع لأول مرة قبل 10 سنوات من توليه مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.وقال، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه خلال رئاسته جامعة الفيوم، كان بديع يُطلب لإلقاء محاضرة، وفي يوم من الأيام كان يُنظم يوم إفطار للأساتذة، وسأل عن "بديع" لكي يحضر الإفطار معهم، لأنه لم يكن من أساتذة جامعة الفيوم ولكن كان يتم انتدابه.وتابع السعيد، أنه التقى "بديع" مرة واحدة بعد تولي المعزول الراحل محمد مرسي الرئاسة، حيث كان يلقي مرسي كلمة، ففوجئ ببديع، وتذكر الأخير وقتها موقف الإفطار وتحدث معه، ولكنه لم يكن يعرف مرشد الجماعة معرفة شخصية، ولكن جمعهما موقف الإفطار فقط.