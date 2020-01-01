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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم مسلح على قاعدة حميميم في سوريا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:37 م
قاعدة حميميم في سوريا
قاعدة حميميم في سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم شنه مسلحون من منطقة إدلب شمال غربي سوريا بواسطة طائرتين مسيرتين على قاعدة حميميم.

وقال مدير مركز حميميم في سوريا، الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي، في بيان له، مساء اليوم، إن الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد تواصل محاولاتها لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية، قامت بتدمير طائرتين مسيرتين للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية.

وأكد مدير مركز حميميم، على عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية في القاعدة الجوية الروسية، قائلا إنها تعمل بشكل اعتيادي.

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