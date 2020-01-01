حظر الباشاوية وألقاب التفخيم داخل ديوان قنا

حظرت محافظة قنا استخدام الموظفين داخل الديوان للقبي (معالي الباشا - معالي الوزير) وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور مذيّل بتوقيع المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام قنا.ورأى رواد مواقع التواصل أن هناك الكثير من المشاكل الحيوية داخل المحافظة التي تحتاج إلى النظر فيها أكثر من الالتفات للألقاب، فيما اعتبر آخرون أن القرار يأتي انطلاقا من القضاء على الطبقية والعنصرية وإعمالًا لمبادئ ثورة 23 يوليو.