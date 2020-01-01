رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حظر الباشاوية وألقاب التفخيم داخل ديوان قنا

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:23 م
محافظ قنا
محافظ قنا
طباعة
حظرت محافظة قنا استخدام الموظفين داخل الديوان للقبي (معالي الباشا - معالي الوزير) وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور مذيّل بتوقيع المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام قنا.

ورأى رواد مواقع التواصل أن هناك الكثير من المشاكل الحيوية داخل المحافظة التي تحتاج إلى النظر فيها أكثر من الالتفات للألقاب، فيما اعتبر آخرون أن القرار يأتي انطلاقا من القضاء على الطبقية والعنصرية وإعمالًا لمبادئ ثورة 23 يوليو.
حظر الباشاوية وألقاب التفخيم داخل ديوان قنا
حظر الباشاوية وألقاب التفخيم داخل ديوان قنا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

الرئيس السيسى: «الجراج اللى مش هيشتغل هناخده»

الباز عن إغراق سفينة في «حسم 2020»: رسالة لكل متربص

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

الصور

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

الأكثر قراءة

«حجازي» من «عمليات الثانوية»: امتحانات اليوم من الكتاب المدرسي

مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وقف نقل الإرهابيين بين بؤر الصراع

4 كلمات.. ماذا كتب الرئيس السيسى فى كراسة طفلة بالأسمرات؟

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

أيام زمان

كيف حاول يوسف إدريس احتراف التمثيل ثم اعتزله للأبد؟

سر لقب سامي العدل بـ«الخال»: حل أزمة الزعيم ومحمود عبدالعزيز

ما لا تعرفه عن الشعراوى.. والده أجبره على الزواج بعدما وجده مع فتاة

كواليس «باب الحديد».. يوسف شاهين يسرق دور قناوي من شكري سرحان بسبب 50 جنيهًا

نجم الساعة

66528 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

محمد الباز يهنئ النائب علاء عابد بخطبة ابنته

مطعم كندى يحقق التباعد الجسدى عبر تماثيل لعرض الملابس

الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال في الاسكندرية بالرقم القومي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
آيا صوفيا.. تناقضات أردوغان وعبيده
د. منى حلمى
كيف ننجو وسط البحر وخشب السفينة يهاجمه «كورونا»؟
عمرو خالد
الله أكبر.. فلا شىء يخيفك
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
المزيد

الثقافة

السبت.. ساقية الصاوي تستضيف «المولوية» في حفل موسيقي

علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي.. الجمعة

وائل الفشنى يحيي حفلًا صوفيًا بالمسرح المكشوف.. الأحد

عواض يتفقد المركز الثقافي بطنطا