السعودية تنتهي من فرز طلبات الحج

أعلنت وزارة الحج السعودية، الأحد، الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١ هـ إلكترونيًا للمتقدمين من 160 جنسية، لاختيار من سيؤدون فريضة الحج هذا العام.وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم، إن عملية الاختيار تمت وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظًا على سلامة الحجاج، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".يذكر أن المملكة أعلنت السماح فقط لبعض المواطنين والمقيمين داخل المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام، بعد منع الحجاج من خارج المملكة من جميع الدول من أداء الفريضة ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.