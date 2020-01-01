سرت.. باب الجحيم في وجه تركيا وميليشياتها في ليبيا (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز"، تقريرا يرصد جهود الجيش الليبي في سرت، ووقوف الجيش الليبي في وجه تركيا والمليشيات المسلحة في ليبيا.وذكر التقرير أنه على قدم وساق يتحرك الجيش الوطني الليبي ويعد العدة ليحكم الدفاع عن جبهة سرت والجفرة حيث تواصل قوات الجيش تجهيز الخط الدفاعي للرد على أي هجوم من ميليشيات طرابلس المدعومة بالمرتزقة والأتراك قوات الجيش الليبي نشرت منظومات دفاعية متطورة وعملت على رصد الأهداف وملاحقتها والتشويش على التحركات العدائية ضد مواقع تمركز القوات المسلحة.وتستمر قوات الجيش الليبي في عمليات الاستطلاع الأرضي والجوي لملاحقة المرتزقة والإرهابيين الموالين لتركيا ومراقبة تحركاتهم كما تم ضم 6 آلاف مقاتل من أبناء القبائل إلى صفوف الجيش تحركات الجيش الليبي تؤكد أن "باب الجحيم" سيفتح على مصراعيه في حال الاقتراب من الخط الأحمر لسرت والجفرة ليؤكد الجيش أنها معركته الحاسمة التي يوظف لها كل الإمكانات بغية سحق أي محاولات للتقدم من قبل الميليشيات والمرتزقة.