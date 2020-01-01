شرم الشيخ تستقبل 4 رحلات سياحية من أوكرانيا وبيلاروسيا

استقبلت اليوم مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.يأتي ذلك استمرارا لتواصل الرحلات السياحية الخارجية في توافدها إلى مصر، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في الأول من شهر يوليو الجاري، حيث استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة حتى الآن 48 رحلة طيران، من دول أوكرانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا، والمجر.يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى، كان قد تفقد أمس السبت، فنادق جنوب سيناء للوقوف على مدى تنفيذ الفنادق الاشتراطات الصحية والوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، والتى تضمن عدم تفشي فيروس كورونا المستجد بين رواد الفنادق.وقد حصل حتى الآن أكثر من 520 فندقا في 21 محافظة،على مستوى الجمهورية على شهادة السلامة الصحية التى تؤكد تطبيقها للاشتراطات الصحية الجديدة.