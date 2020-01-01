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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

السيسي يتفقد المرحلة الثالثة من الأسمرات

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:20 م
السيسي يتفقد المرحلة
السيسي يتفقد المرحلة الثالثة من الأسمرات
ياسمين عباس
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من الأسمرات، عقب الانتهاء من افتتاح عدد من المشروعات القومية.

ويعد مشروع "الأسمرات 3" أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي 350 جنيها شهريا.

ويعد المشروع الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التي سيتم افتتاحها ويضم 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من دور أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، حمامي سباحة، مبنى اجتماعي، حديقة أطفال، 4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، 4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، ساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلي، حيث إن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالي المنطقة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

كما يفتتح الرئيس السيسي، أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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