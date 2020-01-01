تداول «كيمياء» الثانوية العامة عبر صفحات «غش إلكتروني»

نشرت عدد من صفحات الغش الإلكتروني، صفحات امتحان من داخل أحد اللجان، زاعمة أنه امتحان مادة الكيمياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة حاليآ باللجان التعليمية.وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن لجان مكافحة الغش الإلكتروني ترصد كافة الصفحات الداعية للغش وتحديد المترددون عليها، مشيرا إلي أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.