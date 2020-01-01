السيسى يفتتح عددًا من المشروعات القومية اليوم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.كما يفتتح الرئيس السيسي أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.