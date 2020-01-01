متطوعون يوزعون أدوات تطهير على طلاب الثانوية العامة بدمياط

قام فريق شباب ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، بتنظيم دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بدمياط اليوم الأحد، لأداء امتحانات الكيمياء والجغرافيا.كما قام الشباب بتوزيع مواد مطهرة على الطلبة، ووفرت إدارة المدارس كمامات للطلبة كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.كما قام شباب الهلال الأحمر بتوعية الطلبة حول استخدام الأدوات الشخصية وأدوات حل الامتحان وأوراق الإجابة بشكل لا يسبب وجود إصابات او انتقال عدوى وطرق غسل الأيدي بصورة مستمرة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ).ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.