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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

فرج عامر: «النخيل» الأقذر في مصر ويرتاده المجرمون والبلطجية

السبت 11/يوليه/2020 - 10:55 م
فرج عامر
فرج عامر
سناء إسماعيل
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قال النائب محمد فراج عامر، إنه أول من أطلق على «النخيل» شاطئ الموت، وتقدم بـ4 طلبات إحاطة بسبب أعداد الغرقى المتفاقمة في هذا الشاطئ.

وتابع: «أنا أُحمل المسئولية للجمعية التي تدير الشاطئ.. وأنا بحملها تهمة الإهمال الجسيم».

وكشف «عامر»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن الحواجز الأسمنتية التي تم وضعها لصد الأمواج وضِعت بشكل خاطئ، ما تسبب في إنشاء دوامات تلتهم المواطنون وزادت الأمر خطورة، مضيفا: «صدر قرار بغلق الشاطئ، ولكن ظل حبرا على ورق ولم ينفذ».

وتابع: «لكن تم إهماله وهو الآن مليان بلطجية وهو بؤرة فاسدة في المجتمع السكندري والمصري، وهناك إهمال في مراقبته وتصليح وضع الحواجز الصخرية.. وكل يوم الوضع متكرر لكن النتيجة ودن من طين وودن من عجين حتى وصلنا إلى أقصى درجات التدني».

وتابع: «شاطئ النخيل سيئ السمعة، وهو الأقذر في مصر ويرتاده المجرمون والبلطجية.. 56 شخصا غرقوا به آخر 3 سنوات على الأقل، ومنهم عبدالرحمن درغام تركوه يغرق وهم يشاهدونه».

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