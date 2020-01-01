«طعنه بالسكين وهرب».. مقتل مسن على يد نجله بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول قتل شاب لوالده، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، والتحفظ على الجثة وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم كرموز، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل مسن على يد نجله بشارع راغب غرب بدائرة القسم.وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن المتهم مريض نفسي، خرج مسرعا من منزله وملابسه عليها دماء وممسكا بسكين بيده وفر هاربا بالطريق العام، وعندما دخل الجيران إلى منزله وجدوا جثة والده ملقاة وبها عدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.