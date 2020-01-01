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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«حقوق المرأة»: المتنمرون على ابنة السولية مكانهم السجن

السبت 11/يوليه/2020 - 09:14 م
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
أحلام عبدالرحمن
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هاجمت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أصحاب واقعة التنمر التي تعرضت لها ابنة نجم النادي الأهلي عمرو السولية البالغة من العمر 3 سنوات، وتعرض والدها للاعتداء اللفظي بسبب ملابسها على مواقع السوشيال ميديا، قائلة: «من تنمروا على ابن عمرو السولية إرهابيين وكتائب إلكترونية».

وأوضحت «أبو القمصان» في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» مع الاعلامي محمد علي خير على قناة القاهرة والناس، أن هذه الفئة من رواد السوشيال ميديا ارهابيين من جماعة الاخوان التي حاولت ممارسة الارهاب ضد المصريين قبل 30 يونيه وفشلت والآن يشكلون لجان إلكترونية للترويج للأفكار الداعشية بين الشباب والأطفال باستخدام مشايخهم.

وتابع: «مشايخ الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي باسميهم شيوخ المهرجانات على بيشتغلوا على عقلية الناس البسيطة، وهم ما بين فئران ولجان إلكترونية ويتنمروا على الأطفال الصغيرة»، مؤكدة أن هناك حالة ارهاب تمارس على الانترنت ضد المجتمع المصري خاصة الفتيات والأطفال.

واستكملت: «في حالة إرهاب تمارس على النت ضد المجتمع المصري ومن يقوم بحملات التنمر والتحرش على الفتيات والأطفال مكانه مستشفى الأمراض العقلية أو السجن»، مطالبة بإتاحة الإمكانيات لمباحث الإنترنت ومدهم بكل الإمكانيات والقوى البشرية لتسهيل مهامهم لمواجهة اللجان الإلكترونية والإرهابيين.

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