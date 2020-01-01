أثناء جمعها الملابس.. سقوط فتاة من شرفة شقتها فى كفر الشيخ

لقيت فتاة 20 عاما، مقيمة بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، مصرعها، عقب اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الرابع، أثناء قيامها بجمع الملابس من شرفة شقتها.حيث تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورد إشارة من غرفة عمليات النجدة بالمديرية بورد بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من الدور الرابع علوي بمدينة بلطيم.وانتقلت القيادات الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء قيام فتاة تُدعى "ن. ا" 20 سنة، طالبة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، بجمع الملابس من شرفة منزلها في الدور الرابع علوي اختل توازنها وسقطت أرضًا ما أسفر عن إصابتها، وجري تحويلها لمستشفى البرلس المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.وتحرر المحضر رقم 2766 إداري مركز البرلس لسنة 2020، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.