مقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبى فى العراق

أعلن مصدر أمني عراقي في ديالى، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.وأضاف المصدر- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للحشد الشعبي في منطقة الخلاوية بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة ستة من أفراد الدورية.