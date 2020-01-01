مقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبى فى العراق
السبت 11/يوليه/2020 - 01:42 م
أ.ش.أطباعة
أعلن مصدر أمني عراقي في ديالى، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.
وأضاف المصدر- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للحشد الشعبي في منطقة الخلاوية بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة ستة من أفراد الدورية.
وأضاف المصدر- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للحشد الشعبي في منطقة الخلاوية بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة ستة من أفراد الدورية.