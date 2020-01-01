ضبط 137 مخالفة تموينية لمخابز فى المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين بفحص الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين بمركزي المنيا وسمالوط والعمل على سرعة حلها، وذلك من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات بالتعاون مع الجهات المعنية.وقال القاضي، في بيان، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، وإن الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل، وإن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه على الفور تم تنظيم حملة تموينية مكبرة على مركزي المنيا وسمالوط، أسفرت عن تحرير 137 مخالفة تموينية متنوعة منها 53 مخالفة للمخابز البلدية بمركز المنيا، و84 بمركز سمالوط، تنوعت بين (خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الاحتفاظ بالسجلات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم وجود ميزان، توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل).