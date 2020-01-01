رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مجزر ديروط ويزور مركز الشرطة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:06 ص
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسي للوقوف على سير العمل، كما زار مركز شرطة ديروط للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحثهم على اليقظة الدائمة.

جاء ذلك خلال بحضور محمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

وتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسي وتحويله إلى مجزر آلي لخدمة أهالي مدينة ديروط وقرى شرق، مشددا على سرعة نهو الأعمال والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ وفقا للاشتراطات والمواصفات.

كما زار المحافظ مركز شرطة ديروط وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وتفقد أقسام المركز وسير العمل والتقى بالضباط والجنود وصافحهم وطالبهم باليقظة الدائمة وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وحثهم على اليقظة والجاهزية وتوسيع دائرة الاشتباه لتنفيذ الإجراءات الأمنية بكل دقة، كما التقى بعض المواطنين بمركز الشرطة واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط

موضوعات متعلقة

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

مصادر تكشف لـ«الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

البعثة الأممية لدى ليبيا تدعو «الوفاق» لنزع سلاح الميليشيات

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

ما خطورة لدغة البعوض؟

ارتفاع السكر فى الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
ماجد حبته
جاسوس مصرى فى ألمانيا.. وماله!
المزيد

الثقافة

«القومى للطفل» يصدر المجلد الثانى لـ«هؤلاء كتبوا للأطفال»

«القومى للترجمة»: المترجمون يحتاجون للتأهيل والتدريب المستمر

انطلاق أولى فعاليات المسرح المكشوف بالأوبرا بعد «كورونا»

فى ظهور نادر.. يسرى الجندى يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات