محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مجزر ديروط ويزور مركز الشرطة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسي للوقوف على سير العمل، كما زار مركز شرطة ديروط للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحثهم على اليقظة الدائمة.جاء ذلك خلال بحضور محمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.وتفقد أعمال تطوير مجزر ديروط الرئيسي وتحويله إلى مجزر آلي لخدمة أهالي مدينة ديروط وقرى شرق، مشددا على سرعة نهو الأعمال والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ وفقا للاشتراطات والمواصفات.كما زار المحافظ مركز شرطة ديروط وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة وتفقد أقسام المركز وسير العمل والتقى بالضباط والجنود وصافحهم وطالبهم باليقظة الدائمة وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وحثهم على اليقظة والجاهزية وتوسيع دائرة الاشتباه لتنفيذ الإجراءات الأمنية بكل دقة، كما التقى بعض المواطنين بمركز الشرطة واطمأن على الخدمات المقدمة لهم، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.