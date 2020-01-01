وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن العلاقات الاقتصادية مع الصين

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من أن أن تكون هناك تبعات اقتصادية على خلفية سياسة الحكومة الصينية في هونج كونج.وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لطالما كانت سياسة المجتمع الدولي الغربي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، هي أن العلاقات التجارية الدولية لا يمكن أن تستند فقط إلى مدى ديمقراطية الدولة لم نفعل ذلك أبدا، حتى في أيام فيلي برانت ويوشكا فيشر".وذكر ألتماير أن الحكومة الألمانية تعطي أولوية قصوى لحماية حقوق الإنسان والالتزام بها، وقال: "هذا نوضحه أيضا للصين، أنا على قناعة بأن دولا مثل الصين لا يمكن أن تنجح اقتصاديا على المدى الطويل إلا بضمان المبادئ الأساسية لسيادة القانون".وكانت الحكومة الألمانية "دعت" أمس الجمعة السفير الصيني، وو كين، إلى الخارجية الألمانية لإجراء محادثات.