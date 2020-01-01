وزير اقتصاد ألمانيا يحدد معيار تخفيف الإلزام بارتداء الكمامات

حدد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير معيارا لإنهاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر، وهو تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لأقل من مئة يوميا.وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "طالما لدينا متوسط عدة مئات من الإصابات الجديدة يوميا، ويتعين إبقاء هذا الإلزام في كل مكان، حيثما لا يمكن الحفاظ على الحد الأدنى من المسافة الآمنة، 1.5 متر... عندما تصبح أعداد الإصابات في نطاق العشرات على الدوام، سيتعين على الأطباء والأوساط السياسية إعادة النظر في الأمر".يُذكر أن وزير الاقتصاد المحلي في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، هاري جلافه، دعا الأسبوع الماضي إلى إلغاء الإلزام بارتداء الكمامات في المتاجر مطلع أغسطس المقبل بشمال البلاد نظرا لتدني أعداد الإصابات، وقبول هذا الاقتراح بانتقادات واسعة النطاق، وعرقل المقترح ديوان حكومة ولايته.وسجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم السبت 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.