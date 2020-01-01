المفتى عن منع صلاة الجمعة: الأخذ بأسباب الوقاية مقدم على الحضور

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، سبب منع صلاة الجمعة، رغم صلاة باقي الفروض مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال "علام"، خلال حواره في حلقة "التعايش مع كورونا"، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن يوم الجمعة من الأيام التي يحدث فيها تكدس كبير بالمساجد لحرص المسلمين على حضور خطبة الجمعة، لذلك كان منع صلاتها ضروريا للغاية في ظل ما نواجهه من انتشار فيروس كورونا.وتابع: أن الأخذ بالأسباب الوقائية وجميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والتي من ضمنها التباعد الاجتماعي، كان سببًا في القرارات الأخيرة بشأن المساجد، موضحًا أن الأخذ بأسباب الوقاية كان مقدمًا شرعًا على حضور الصلاة في المسجد.