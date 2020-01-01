«الصحة الكويتية» تنصح المواطنين بعدم السفر للخارج بسبب كورونا

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

دعت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، المواطنين لعدم السفر إلى الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة واحدة و740 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 383 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 53 ألفا و580 حالة.