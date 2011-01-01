مسئولة سابقة بالفاو: إثيوبيا لم تمتثل للقواعد الدولية وترفض تنفيذ التزاماتها

أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أن سد النهضة يشكل خطرا على مصر والسودان، حسب قناة العربية الإخبارية.وقالت أمل قنديل المستشارة السابقة لسياسات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" إن سد النهضة الإثيوبي يشكل خطرا على مصر والسودان.وأضافت في مقال لها بموقع المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية شهيرة بالولايات المتحدة، أن إثيوبيا أكملت السد خلال المحادثات الثلاثية التي طال أمدها منذ عام 2011، دون الامتثال للقواعد الدولية التي يجب اتباعها تجاه مصر والسودان، وفي النهاية، رفضت إثيوبيا تنفيذ الالتزامات تجاه جيرانها.